Россиянам объяснили, как узнать, кто звонит, еще до ответа на вызов

Определить, кто звонит с незнакомого номера, можно еще до начала разговора — для этого достаточно использовать цифровые инструменты, доступные каждому владельцу смартфона. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Эксперт отметил, что звонки с неизвестных номеров могут быть как ожидаемыми — от курьеров, операторов компаний или коллег, — так и нежелательными. Чтобы снизить риск столкновения с мошенниками, он рекомендует заранее проверять номер.

В первую очередь стоит воспользоваться поиском по собственному телефону: номер мог сохраниться в контактах, истории звонков, SMS или переписках в мессенджерах. Во многих случаях смартфоны автоматически отображают название организации при входящем вызове.

Еще один способ — проверить номер через поисковые системы или голосовых помощников. Многие компании публикуют свои контактные данные на официальных сайтах, что позволяет понять, кому принадлежит номер или хотя бы определить регион и оператора связи.

Если поиск не дает результата, это может означать, что звонящий использует настройки приватности — скрывает имя или применяет подменный номер. Дополнительную информацию можно получить через банковские приложения: при вводе номера телефона в поле перевода, не подтверждая операцию, пользователь может увидеть имя владельца счета.

Также существуют сервисы операторов связи с функцией антиспама. Они способны определить принадлежность номера или предупредить о потенциально опасном звонке.

В завершение Тимофеев напомнил, что при звонках с незнакомых номеров не стоит отвечать словом «да», подтверждать личные данные или перезванивать — некоторые номера могут быть настроены на платное соединение.

Ранее эксперт заявил, что ответы на звонки с зарубежных номеров не несут опасности.