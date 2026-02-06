Россиянам рассказали, опасно ли отвечать на звонки с незнакомых зарубежных номеров

Эксперт Муртазин: ответ на звонок с зарубежного номера не представляет опасности

Большинство россиян хотя бы один раз сталкивались со звонком с неизвестного иностранного номера. Однако не многие знают, что игнорировать такие номера вовсе не обязательно. Об этом aif.ru рассказал эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин.

По словам специалиста, принимать иностранные номера можно, поскольку один ответ не представляет опасности.

«Если на том конце провода будут мошенники, а вы будете к этому подвоху готовы, то вас вряд ли обманут. Кроме того, с иностранного номера могут звонить ваши знакомые, которые приехали в другую страну», — объяснил он.

Эксперт отметил, что при ответе на звонок с зарубежного номера главное — не терять бдительность и соблюдать правила «цифровой гигиены».

В январе глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что в России обсуждают возможность введения механизма самозапрета на входящие международные звонки. Он подчеркнул, что в текущей редакции законопроекта предусмотрен полный запрет на международные вызовы без согласия абонента с возможностью последующего снятия ограничения.

Ранее в Госдуме рассказали о необходимых действиях, если мошеннику стал известен код из SMS.