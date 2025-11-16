На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, нужно ли прогревать мотор авто перед поездкой

Автоэксперт Кацубо назвал три правила езды с холодным мотором зимой
true
true
true
close
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Двигатель необходимо прогревать перед поездками зимой, это позволит сохранить его ресурс. Также во избежание поломок мотора стартовать с места на холодном моторе необходимо плавно, поскольку детали мотора прогреваются неравномерно. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо.

«На холодном двигателе поршень быстро нагревается сверху, оставаясь холодным снизу. И даже зона канавок под кольца нагревается далеко не сразу. Из-за этого возникают напряжения, способные при резком нажатии на педаль газа привести к поломке двигателя. И это один из доводов в пользу того, что лучше прогревать ДВС», — написал Кацубо.

Эксперт отметил, что прогревать мотор необходимо как минимум пять минут. Начинать движение можно после того, как обороты двигателя с системой впрыска топлива снизятся до 800-900 об./мин. Дизельный мотор прогреть на холостых оборотах невозможно, поэтому на нем можно плавно стартовать через несколько секунд после запуска, дав маслу разойтись по системе смазки, уточнил эксперт.

Ранее сразу 12 автокомпаний изменили цены на новые машины в ноябре.

