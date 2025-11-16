Россиянам рассказали, нужно ли прогревать мотор авто перед поездкой

Двигатель необходимо прогревать перед поездками зимой, это позволит сохранить его ресурс. Также во избежание поломок мотора стартовать с места на холодном моторе необходимо плавно, поскольку детали мотора прогреваются неравномерно. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо.

«На холодном двигателе поршень быстро нагревается сверху, оставаясь холодным снизу. И даже зона канавок под кольца нагревается далеко не сразу. Из-за этого возникают напряжения, способные при резком нажатии на педаль газа привести к поломке двигателя. И это один из доводов в пользу того, что лучше прогревать ДВС», — написал Кацубо.

Эксперт отметил, что прогревать мотор необходимо как минимум пять минут. Начинать движение можно после того, как обороты двигателя с системой впрыска топлива снизятся до 800-900 об./мин. Дизельный мотор прогреть на холостых оборотах невозможно, поэтому на нем можно плавно стартовать через несколько секунд после запуска, дав маслу разойтись по системе смазки, уточнил эксперт.

