Пьяный мужчина похвастался другу соблазнением его жены и был им изнасилован

Житель Казахстана получил пять лет лишения свободы за изнасилование приятеля. Об этом сообщает Ratel.kz со ссылкой на Келесский районный суд.

Инцидент произошел в Шардаре в июле, но суд вынес приговор только сейчас. Мужчины были хорошими друзьями и нередко гостили друг у друга.

По версии следствия, в один из таких визитов они отправились на рыбалку. Во время распития алкогольных напитков, один из приятелей рассказал другому о том, что якобы соблазнил его жену.

Недовольный мужчина избил собутыльника и оставил на берегу. Помимо этого, как выяснилось позже, изнасиловал друга с помощью пальцев. Пострадавший обратился в полицию, во время экспертизы травмы указали на избиение и надругательство.

«В суде шардаринец свою вину признал. Но в совершенном не раскаялся. И прощения у пострадавшего просить не стал», – сообщается в публикации.

Фигуранта разбирательств приговорили к пяти годам лишения свободы. Помимо этого, он выплатит пострадавшему более полумиллиона тенге (более 98 тысяч рублей).

Ранее в Казани неизвестный изнасиловал девушку в подсобке торгового центра.