Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный мужчина похвастался другу соблазнением его жены и был им изнасилован

В Казахстане мужчина изнасиловал друга, якобы соблазнившего его жену

close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Житель Казахстана получил пять лет лишения свободы за изнасилование приятеля. Об этом сообщает Ratel.kz со ссылкой на Келесский районный суд.

Инцидент произошел в Шардаре в июле, но суд вынес приговор только сейчас. Мужчины были хорошими друзьями и нередко гостили друг у друга.

По версии следствия, в один из таких визитов они отправились на рыбалку. Во время распития алкогольных напитков, один из приятелей рассказал другому о том, что якобы соблазнил его жену.

Недовольный мужчина избил собутыльника и оставил на берегу. Помимо этого, как выяснилось позже, изнасиловал друга с помощью пальцев. Пострадавший обратился в полицию, во время экспертизы травмы указали на избиение и надругательство.

«В суде шардаринец свою вину признал. Но в совершенном не раскаялся. И прощения у пострадавшего просить не стал», – сообщается в публикации.

Фигуранта разбирательств приговорили к пяти годам лишения свободы. Помимо этого, он выплатит пострадавшему более полумиллиона тенге (более 98 тысяч рублей).

Ранее в Казани неизвестный изнасиловал девушку в подсобке торгового центра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами