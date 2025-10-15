На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уфимец поджег подругу за то, что та легла спать во время застолья

В Уфе мужчину арестовали за поджог подруги, которая решила лечь спать
true
true
true
close
ГУ МВД России по Республике Башкортостан

В Уфе 45-летнего мужчину поместили под стражу за поджог спящей подруги. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел после совместного распития алкогольных напитков. Когда женщина решила отдохнуть и легла спать, ее спутник стал будить ее, выражая недовольство. В какой-то момент он взял легковоспламеняющуюся жидкость и облил ею подругу, а затем поджег ее.

В результате на одежде женщины вспыхнуло пламя, которое собутыльник погасил с помощью одеяла. Медиков на место происшествия он вызвал лишь спустя несколько часов. Потерпевшая была доставлена в больницу с термическими ожогами различной степени тяжести.

Подозреваемый был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Предполагаемого поджигателя заключили под стражу. Отмечается, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее омич поссорился с женой и, облив горючим, поджег.

