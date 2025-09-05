Россияне рассказали, в каком возрасте хотели бы выйти на пенсию

Четверть опрошенных россиян (24%) готовы работать до 65 лет, остальные хотели бы выйти на пенсию раньше. К таким выводам по итогам совместного опроса пришли НПФ Эволюция и проект по финансовому просвещению «ГраФин». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, треть опрошенных (34%) планирует уйти на заслуженный отдых в период от 45 до 55 лет, 29% респондентов – в период от 55 до 65 лет, а 13% респондентов и вовсе рассматривают для себя возможность перестать работать на самом пике карьеры – в период от 35 до 45 лет.

Авторы исследования спросили респондентов: «Что вы планируете делать на пенсии?» Самые популярные ответы подтвердили существующие сегодня стереотипы: почти треть опрошенных (32%) планируют провести это время на даче. На втором месте по популярности – путешествия и времяпрепровождение с внуками, так ответили 21% респондентов по каждому пункту. 17% опрошенных хотели бы запустить на пенсии собственный бизнес, 18% респондентов готовы продолжать работать на пенсии, пока есть силы и возможности.

Абсолютное большинство опрошенных (97%) считают, что на пенсии им нужно не менее 25 тыс. рублей в месяц. Это сумма, которая сегодня соответствует средней страховой пенсии, по данным Росстата. В целом же, суммы дохода, которые россияне называют комфортными для жизни на пенсии, разнятся: более 100 тыс. рублей в месяц необходимо трети опрошенных респондентов (34%) – это самый популярный ответ. На втором месте по запросам – суммы чуть меньше: от 50 до 75 тыс. рублей в месяц, так ответили 27% респондентов. Четверть опрошенных (24%) считают, что им на пенсии необходимо будет от 75 до 100 тыс. рублей.

В период завершения карьеры россияне рассчитывают, в основном, на государственную пенсию, так ответили 39% опрошенных. Также респонденты планируют жить в это время на доход от сдачи в аренду недвижимости и личные сбережения, так ответили 29%, указывая каждый пункт. В качестве дополнительного дохода на пенсии дивиденды от ценных бумаг назвали 18% респондентов. Жить на выплаты от НПФ планируют 13% опрошенных граждан.

Отвечая на вопрос «Что вы делаете сегодня для обеспечения своей пенсии?», 23% опрошенных заявили, что регулярно формируют сбережения, 20% – что вкладываются в образование детей, а 17% – инвестируют. 41% участников опроса признались, что они ничего не делают для обеспечения своего финансового будущего на пенсии.

