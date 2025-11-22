На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше задержали мужчину с российским паспортом по делу о взрыве на железной дороге

Полиция Польши задержала четырех человек по делу о взрыве на железной дороге
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Польше правоохранители задержали четырех человек по делу о взрыве ведущей на Украину железнодорожной дороги, но не смогли предъявить им обвинения. Об этом сообщает Национальная прокуратура страны.

Отмечается, что собранные полицейскими доказательства не дали оснований для предъявления задержанным обвинений в причастности к диверсии 15-16 ноября. После допроса в качестве свидетелей троих человек отпустили.

В отношении четвертого задержанного прокурор выдвинул обвинение, «не связанное с актом диверсии». В ходе обысков у мужчины нашли документы на чужое имя, в том числе якобы российские. Сокрытие чужих документов в Польше запрещено законодательством.

В связи с отсутствием постоянного места жительства подозреваемого прокурор направил в суд прошении о наложении временного ареста. Это ходатайство не было удовлетворено.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожных путях в Польше устроили двое граждан Украины, которые якобы «долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами». Раскрывать имена предполагаемых диверсантов политик отказался, сославшись на то, что «проводятся дальнейшие операции».

В дальнейшем Туск сообщил, что потребовал от президента Украины Владимира Зеленского предоставить данные украинцев, причастных к диверсии

Ранее в Кремле предложили европейцам задуматься о роли украинцев в диверсиях.

