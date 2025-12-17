На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученый назвал основной источник загрязнения Байкала

Ученый Якуцени: Байкалу наносит огромный ущерб паводковый снос канализации
Katvic/Shutterstock/FOTODOM

Власти Бурятии заявили о начале строительства очистных сооружений на Байкале. Однако важно учитывать, что озеро нуждается в особом режиме природопользования, а главные экологические проблемы заключаются не в отсутствии очистных, а в сносе паводковыми водами канализационных сооружений. Об этом кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геоэкологии Российского госуниверситета нефти и газа им. И.М. Губкина Сергей Якуцени заявил в эфире Общественной Службы Новостей.

По мнению ученого, принятые поправки к закону о защите Байкала не учитывают принцип территориального развития. Вместо этого документ предполагает комиссионное принятие решений, хотя логичнее было бы прописать единые требования к жизни и работе вблизи водоема в нормативно-правовой форме, считает Якуцени.

«Должна быть жесточайшая система линейного контроля над строительством очистных сооружений, чтобы не повторилась ситуация, когда потратили огромные деньги налогоплательщиков», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что наибольший урон озеру наносит не отсутствие очистных сооружений, а снос паводковыми водами всех местных канализационных сооружений.

Накануне депутат Мосгордумы Елена Янчук заявила, что решение о начале строительства очистных сооружений на Байкале в рамках нового закона не поможет сохранить озеро и не улучшит экологическую ситуацию. Она добавила, что из федерального бюджета на эти цели выделяются десятки миллиардов рублей, однако проекты строительства очистных не реализуются, а также постоянно «проваливается» работа по рекультивации БЦБК. По словам Янчук, на строительство очистных в Улан-Удэ уже выделено порядка 11-15 млрд рублей, однако до сегодняшнего дня результатов нет.

Ранее Госдума приняла закон о запрете сплошных рубок на Байкале.

