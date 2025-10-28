На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр российского города посоветовал не ставить дизлайки под постами о СВО

Мэр Стрежевого Дениченко рекомендовал жителям не дизлайкать посты о СВО
true
true
true
close
Администрации городского округа Стрежевой

Мэр города Стержевой Томской области Валерий Дениченко посоветовал жителям не ставить дизлайки и не выражать негативное мнение под постами о СВО. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Глава города под постом о наборе по контракту ответил одному из жителей, что негативные комментарии в адрес военных могут «вылиться в неприятности». Дениченко отметил, что установить тех, кто поставил лайки и дизлайки, легко.

«Я никого не пугаю, просто хочу предостеречь. Парни придут с войны и могут в реальной жизни спросить с тех, кто в этом чате их работе дизлайки ставил. Потом поздновато будет думать и бегать жаловаться», — написал градоначальник.

Этот комментарий горожане также «задизлайкали». Сам Дениченко отказался комментировать свое высказывания, когда к нему обратились журналисты.

До этого в Краснодаре за дискредитацию Вооруженных сил РФ оштрафовали отца военного, который не вернулся из зоны СВО. Основанием для дела стал телефонный разговор, сообщали СМИ. Мужчина получил штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее певицу Наоко обвинили в дискредитации армии за исполнение запрещенных песен.

