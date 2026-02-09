Диетолог напомнила об опасности избытка соли в пище

Избыток соли в рационе вредит не только сердцу и почкам, но и мозгу, провоцируя когнитивные нарушения. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

Эксперт пояснила, что пересыщение натрием ведет к повышению артериального давления, которое повреждает тонкие сосуды головного мозга, нарушая его питание.

«Именно водно-солевой баланс обеспечивает все системы организма ресурсом для поддержания работоспособности. Когда баланс нарушен в сторону избытка соли, страдает не только мозг. Например, избыток ее в рационе — это пусковой механизм набора лишнего веса», — отметила Королева.

Она добавила, что желание постоянно подсаливать еду обусловлено не нехваткой витаминов. Проблема в обыкновенной вредной привычке.

До этого диетолог напомнила, что для здорового человека норма — не более двух-трех щепоток соли в день. Излишки она посоветовала заменить на травы, перец, лимон.

При этом в жару и после активных физических нагрузок следует, наоборот, добавлять соль в рацион, чтобы сохранить водно-солевой баланс, подчеркнула Королева.

