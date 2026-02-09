Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Россиянам рассказали, как избавиться от привычки досаливать пищу

Диетолог Королева посоветовала заменить соль на специи и травы
Shutterstock

Соль жизненно необходима, но ее избыток может привести к проблемам со здоровьем, поэтому досаливать пищу не стоит. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

Кроме того, по ее словам, досаливая пищу, человек привыкает к сильным вкусовым ощущениям.

«Человек уже адаптировался к гиперсоленым продуктам, и его рецепторам не хватает солевых ощущений», — отметила эксперт.

Она напомнила, что для здорового человека норма — не более двух-трех щепоток соли в день. Излишки стоит заменить на травы, перец, лимон.

При этом в жару и после активных физических нагрузок следует, наоборот, добавлять соль в рацион, чтобы сохранить водно-солевой баланс, подчеркнула Королева.

Недавно ученые из Китая выяснили, что длительное употребление соленой пищи может нарушать баланс кишечных бактерий, запускать воспалительные процессы в мозге и приводить к ухудшению памяти и тревожному поведению.

Ранее врач назвал продукты, которые могут спровоцировать развитие рака.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!