Россиянам рассказали, как избавиться от привычки досаливать пищу

Соль жизненно необходима, но ее избыток может привести к проблемам со здоровьем, поэтому досаливать пищу не стоит. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

Кроме того, по ее словам, досаливая пищу, человек привыкает к сильным вкусовым ощущениям.

«Человек уже адаптировался к гиперсоленым продуктам, и его рецепторам не хватает солевых ощущений», — отметила эксперт.

Она напомнила, что для здорового человека норма — не более двух-трех щепоток соли в день. Излишки стоит заменить на травы, перец, лимон.

При этом в жару и после активных физических нагрузок следует, наоборот, добавлять соль в рацион, чтобы сохранить водно-солевой баланс, подчеркнула Королева.

Недавно ученые из Китая выяснили, что длительное употребление соленой пищи может нарушать баланс кишечных бактерий, запускать воспалительные процессы в мозге и приводить к ухудшению памяти и тревожному поведению.

