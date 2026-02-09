Роскачество сообщило о разработке ГОСТа на русскую кухню

Разработка ГОСТа на русскую кухню и его принятие завершатся до конца 2026 года. Об этом заявил РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов в кулуарах выставки «Продэкспо-2026».

Он рассказал, что организация ведет активную работу над созданием национального стандарта на русскую кухню и в ближайшее время представит его первую редакцию для публичного обсуждения.

По его словам, они систематизировали около 300 блюд и продуктов, включая закуски и напитки.

В список войдут не только исторические, дореволюционные рецепты, но и современные блюда, подчеркнул Протасов, добавив, что ГОСТ — это не только стандарт для ресторанов, он будет предназначен и для использования на ярмарках, фестивалях, то есть «в любых проектах, популяризирующих наше кулинарное наследие».

В январе в России были разработаны новые государственные стандарты для детского питания, которые направлены не только на обеспечение безопасности продукции, но и на повышение ее пользы для здоровья детей.

Ранее в Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда с детьми.