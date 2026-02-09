В Ростовской области поезд протаранил легковушку

Поезд протаранил легковушку на ж/д переезде в поселке Целина Ростовской области

Поезд протаранил легковой автомобиль на железнодорожном переезде в поселке Целина Ростовской области. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел 9 февраля в 16:31 между станциями Трубецкая и Целина. Водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом №6819 сообщением Зимовники — Ростов-на-Дону.

Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния до автомобиля столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия пассажир автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы, водитель и еще один пассажир пострадали.

Схода подвижного состава не произошло. Инцидент не повлиял на график движения других пассажирских поездов.

4 февраля три человека пострадали в результате столкновения автомобиля УАЗ с железнодорожным составом в Калининградской области. ДТП произошло в поселке Озерки Гвардейского района. 53-летний водитель УАЗа выехал на пути перед поездом. В результате происшествия пострадали сам водитель и два пассажира, 1963 и 1979 годов рождения.

Ранее грузовик и внедорожник сгорели на трассе в Иркутской области.