Общество

В Москве полицейские задержали пассажира, напавшего на женщину в метро

В Москве задержали мужчину, который напал на женщину в метро

В Москве поймали мужчину, которого подозревают в нападении на пассажирку метро. Об этом сообщает управление МВД по столице.

Предполагаемого агрессора задержали в доме на Ленинградском шоссе.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел на станции «Китай-город». Фигурант подошел к одной из пассажирок, потребовав у нее деньги. Когда женщина отказала, нападавший стал осыпать ее ругательствами.

Пострадавшая стала фиксировать конфликт на телефон, но это не понравилось мужчине, поэтому он попытался вырвать из рук телефон и ударил. После нападения личность мужчины быстро установили.

В результате женщине сломали нос. Как уточнили в полиции, помимо этого, она получила несколько травм и ушибы. Специалисты оказали ей необходимую помощь. В каком состоянии она сейчас, не уточнили.

Ранее петербуржец покусал сотрудника метрополитена.
 
