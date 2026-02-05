Названы продукты, которые могут спровоцировать развитие рака

Избыток некоторых продуктов в рационе представляет крайнюю опасность для здоровья человека, так как может спровоцировать развитие рака. Чаще всего неправильное питание становится причиной образования опухолей в органах ЖКТ, которые принимают на себя основной удар, рассказал RT врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальный хирург, завотделением торакальной онкологии ФГБУ «СПб НИИФ» Андрей Нефедов.

В первую очередь среди опасных продуктов врач назвал переработанное мясо, которое повышает риск колоректального рака (прямой кишки) на 18%, а также рака желудка. Такие продукты повреждают ДНК, превращаясь в организме в канцерогенные нитрозамины, причем некоторые вещества также оказывают мутагенное воздействие.

Также врач призвал отказаться от ультраобработанных продуктов – это готовые к употреблению изделия с большим количеством добавок.

«Исследования демонстрируют, что увеличение доли такой еды в рационе всего на 10% повышает риск развития колоректального рака на 4%», — предупредил онколог. – С одной стороны, эмульгаторы, консерванты и ароматизаторы могут оказывать прямое токсическое воздействие на клетки, с другой — высокий гликемический индекс таких продуктов провоцирует выброс инсулина и инсулиноподобного фактора роста (IGF-1), которые стимулируют бесконтрольное деление раковых клеток».

Среди канцерогенов, которые могут спровоцировать развитие колоректального рака, а также рака поджелудочной железы и простаты, Нефедов также назвал красное мясо – свинину, баранину, говядину. По его словам, есть такое мясо можно в объемах не более 350-500 граммов в неделю, что равно примерно трем небольшим порциям.

Также среди опасных канцерогенов, провоцирующих онкозаболевания, специалист выделил алкоголь и продукты с большим количеством соли, включая снеки, соусы, и так далее. ВОЗ советуют ограничивать количество потребляемой соли пятью граммами в день (чуть меньше чайной ложки), причем важно учитывать также скрытую соль в продуктах, заключил врач.

Ученые до этого выяснили, что люди с ожирением чаще страдают от онкологических заболеваний, чем люди с обычной массой тела. Вероятность развития рака многократно возрастает при сочетании абдоминального ожирения длительностью более 10 лет с двумя и более компонентами метаболического синдрома.

В максимальную группу риска развития онкозаболеваний также вошли пациенты с отягощенной наследственностью, отсутствием контроля за уровнем артериального давления, холестерина, глюкозы и отсутствием постоянной медикаментозной терапии других заболеваний.

Ранее был раскрыт «черный список» продуктов для ужина, вызывающих деменцию.