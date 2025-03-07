Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве мужчина держал дома пуму с эпилепсией и выгуливал ее без намордника

В Москве изъяли взрослого самца пумы, который жил с хозяином в квартире
close
Московский зоопарк

В Москве зоопарку передали самца пумы, которого местный житель годами держал в собственной квартире. Об этом учреждение сообщает в официальном Telegram-канале.

В тесном жилье в районе Кунцево пума по имени Геркулес жила в течение нескольких лет. По словам местных жителей, владелец выгуливал хищника без намордника. Соответствующих документов, которые бы разрешали держать дома редкое животное, у москвича не было.

По решению суда пуму передали зоопарку. У Геркулеса предварительно диагностировали эпилепсию и хроническую энтеропатию. Известно, что ранее у самца уже были приступы эпилепсии. Сейчас он находится на карантине, под присмотром медиков.

«Ветеринарные врачи будут наблюдать за состоянием животного в динамике, проводить необходимые дополнительные тесты, если они потребуются», – сообщается в публикации.

В Московском зоопарке напомнили, что содержание дикого животного в квартире влечет появление у него заболеваний. Даже если хищник родился в неволе, нестандартная обстановка вызывает стресс.

Ранее во Владивостоке собаки напали на детеныша тюленя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами