В Москве мужчина держал дома пуму с эпилепсией и выгуливал ее без намордника

В Москве изъяли взрослого самца пумы, который жил с хозяином в квартире

В Москве зоопарку передали самца пумы, которого местный житель годами держал в собственной квартире. Об этом учреждение сообщает в официальном Telegram-канале.

В тесном жилье в районе Кунцево пума по имени Геркулес жила в течение нескольких лет. По словам местных жителей, владелец выгуливал хищника без намордника. Соответствующих документов, которые бы разрешали держать дома редкое животное, у москвича не было.

По решению суда пуму передали зоопарку. У Геркулеса предварительно диагностировали эпилепсию и хроническую энтеропатию. Известно, что ранее у самца уже были приступы эпилепсии. Сейчас он находится на карантине, под присмотром медиков.

«Ветеринарные врачи будут наблюдать за состоянием животного в динамике, проводить необходимые дополнительные тесты, если они потребуются», – сообщается в публикации.

В Московском зоопарке напомнили, что содержание дикого животного в квартире влечет появление у него заболеваний. Даже если хищник родился в неволе, нестандартная обстановка вызывает стресс.

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