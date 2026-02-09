В Москве продают медицинские корпуса, в которых лечили от COVID-19

Медицинские корпуса в Коммунарке, где лечили от COVID-19, выставлены на торги

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы выставил на торги быстровозводимые медицинские корпуса в поселке Коммунарка, в которых во время пандемии лечили от COVID-19. Лоты появились на сайте департамента.

Всего продаются не менее 20 зданий. Самый дорогой из них — площадью 1200 кв. м. — выставлен по начальной цене в 201,5 млн рублей.

Самое дешевое здание можно будет приобрести минимум за 79,9 млн рублей.

Временные корпуса для долечивания пациентов начали возводить в Коммунарке весной 2020 года.

В конце января на торгах ушло здание бывшего Главпочтамта в Санкт-Петербурге. Его приобрели почти за 1,3 млрд рублей. Покупателем исторического здания стала малоизвестная компания ООО «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение» (ЭМХО).

