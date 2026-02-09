Размер шрифта
«Полчища пауков и саранчи»: в РФ оценили прогноз о грядущем нашествии насекомых

Энтомолог Гомыранов опроверг данные о страшном нашествии насекомых весной
Shutterstock

Москвичам на предстоящую весну предсказали нашествие насекомых, связав это с обильными снегопадами. Однако, хотя сугробы и защищают от холода, велика вероятность, что морозы ударят уже после того, как они растают – в этом случае тревожные прогнозы не сбудутся, и никаких полчищ насекомых из-под снега весной не появится, рассказал НСН пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов.

Он подтвердил, что снег дает насекомым наиболее комфортную зимовку, но подчеркнул, что зачастую погода бывает непредсказуема. Например, могут случиться возвратные заморозки уже после схода снега, в момент, когда насекомые просыпаются – в этом случае они не выживут.

«Большое количество воды также может способствовать тому, что, например, комары, мухи и другие насекомые, личинки которые живут в воде, немножко увеличат свою численность, но я бы не говорил о нашествии», — добавил специалист.

Он также не согласился с сообщениями о риске нашествия пауков, отметив, что зимняя погода на их количество весной никак не влияет. Что касается саранчи, то она сегодня активно мигрирует между регионами в поисках кормовой базы, но особенности текущей зимы в данном случае вряд ли отразятся на ее численности и активности, считает Гомыранов.

«Если мы в прошлом году мы видели возросшую численность саранчи, то в этом году, скорее, наоборот будет спад, исходя из таких биологических механизмов», — заключил ученый.

Напомним, о том, что весной в Москве может случиться нашествие насекомых, заявил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Он объяснил, что снежный покров служит теплоизолятором – в таких условиях к весне выживет много насекомых, которые зимуют во взрослой стадии (имаго) в стволах деревьев, корягах, пнях и т.п. Если яйца насекомых были отложены в конце лета или осенью, на этой стадии они остаются и зимой, однако при сильных морозах и отсутствии снега они не выживают, пояснил он.

В Госдуме ранее оценили перспективу появления в России продуктов из насекомых.
 
