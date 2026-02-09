Хинштейн отчитал мэра Курска из-за плохой уборки снега

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства региона раскритиковал мэра Курска Евгения Маслова за плохую уборку снега, назвав градоначальника «беспомощным». Запись заседания опубликована на странице регионального правительства во «ВКонтакте».

Темой заседания стала ситуация с расчисткой улиц от снега. Мэр Курска заявил, что видит проблемы с уборкой и пытается решить их.

«Меня ваш ответ не устраивает. Вы просто расписываетесь в собственной беспомощности. Ваше отличие от других глав в том, что вы это еще и публично делаете, но от этого людям ни жарко, ни холодно», — сказал Хинштейн.

2 февраля губернатор сообщил, что в Курской области свои посты покидают главы двух муниципалитетов. Заявления на увольнение по собственному желанию написали глава Курского района Андрей Телегин и мэр города Щигры Сергей Черников. Точную причину такого решения он не назвал, но отметил, что работу в указанных муниципалитетах давно надо было усиливать.

Ранее юрист объяснил, кто обязан заплатить за травмы из-за падения на обледенелом тротуаре.