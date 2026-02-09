Размер шрифта
Россия стала второй по популярности страной у туристов из Грузии

В 2025 году граждане Грузии совершили 367 тысяч визитов в Россию
Leonid Faerberg/Global Look Press

Россия по итогам 2025 года заняла второе место по количеству посещений граждан Грузии, уступив только Турции. Согласно данным «Грузстата», которые приводит газета «Взгляд», в прошлом году резиденты республики совершили 367,3 тысячи поездок в РФ и 836,0 в Турцию.

Общее число зарубежных поездок граждан Грузии в прошлом году составило 2,9 млн, что на 2,8% превысило показатель 2024 года. Из них 1,5 млн визитов (на 4,3% больше, чем годом ранее) были совершены в туристических целях.

Расходы грузинских путешественников за рубежом в 2025 году достигли 2,4 млрд лари (около $888 млн), что на 6,4% больше, чем в 2024-м.

В январе «Грузстат» сообщал, что в 2025 году Грузию посетили 5,8 млн международных гостей, что на 7% превышает показатель 2024-го. По данным Национальной службы статистики, наибольшую долю визитеров составили граждане России — 1,3 млн человек (23,2% от общего числа).

На втором месте оказались туристы из Турции (16,9%), на третьем — из Армении (11,9%). Наиболее популярными направлениями стали Тбилиси и Аджария.

Ранее стало известно, где россияне собираются отдыхать в 2026 году.
 
