Россияне оказались на первом месте среди визитеров в Грузию

Грузию в 2025 году посетили 1,3 млн граждан России
В 2025 году Грузию посетили 5,8 млн международных гостей, что на 7% превышает показатель 2024-го. По данным Национальной службы статистики «Грузстат», которые есть в распоряжении газеты «Взгляд», наибольшую долю визитеров составили граждане России — 1,3 млн человек (23,2% от общего числа).

На втором месте оказались туристы из Турции (16,9%), на третьем — из Армении (11,9%). Подавляющее большинство поездок — 80,6% — были совершены исключительно в туристических целях. Наиболее популярными направлениями стали Тбилиси и Аджария.

Сообщается также, что за год иностранные гости потратили в Грузии рекордные 15 млрд лари (около $5,5 млрд), что на 5,1% больше, чем в 2024 году.

Гид в Грузии Екатерина Таралашвили до этого сообщила, что ненадлежащего отношения к россиянам со стороны граждан республики не фиксируется, если туристы соблюдают местные правила и нормы поведения.

По словам эксперта, отдыхающие, которые ведут себя культурно, остаются довольны поездкой и приезжают в страну снова.

Ранее в АТОР назвали самые популярные страны у российских туристов в 2025 году.
 
