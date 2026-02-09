Синоптик раскрыл, вернутся ли в Москву 20-градусные морозы

Синоптик Шувалов: 20-градусные морозы не вернутся в Москву и Московскую область

Несмотря на то, что ожидаемая в середине февраля оттепель в Москве и Подмосковье не будет продолжительной, двадцатиградусные морозы в регион уже не вернутся. Об этом в интервью «Ридусу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Скорее всего, новая волна морозов будет слабее: где-то на уровне –10...–15°С. Будет около –15°С ночью и –10°С днем. Дневные температуры могут быть даже выше из-за того, что сейчас лучше работает солнце и увеличивается продолжительность дня», — сказал эксперт.

Что касается оттепели, ее пик придется на 13-15 февраля. В эти дни столбики термометров преодолеют отметку в 0°С, добавил он.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что климатическая весна может наступить в Москве ближе к концу марта.

Ранее синоптик заявил, что нынешняя зима в Москве — далеко не рекордсмен по холодам.