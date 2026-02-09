Размер шрифта
Депутат ГД обиделся на коллегу из-за обидного прозвища

Депутат Госдумы Затулин пожаловался на депутата Матвеева из-за клички «Затулло»
Пресс-служба Госдумы

Депутат ГД Константин Затулин устал терпеть и пожаловался на коллегу из-за оскорбительного прозвища. Об этом в своем Telegram-канале сообщил предполагаемый автор клички, Михаил Матвеев.

Причиной обращения в комиссию Госдумы по депутатской этике стало обидное прозвище «Затулло», которое Матвеев упоминал в своем канале как «народное». Также он называл Затулина «голосом мигрантского лобби».

«За что народ наделил его таким милым прозвищем, Затулина не интересует», — иронизирует Матвеев.

В жалобе парламентарий указал, что «слишком долго терпел выходки» Матвеева, которые, по его мнению, нарушают нормы морали и этики поведения депутата.

Затулин требует публичных извинений и чтобы Госдума официально признала нарушение. Сам депутат не комментировал опубликованный Матвеевым документ.

Ранее в Госдуме попросили Роскомнадзор проверить Call of Duty на русофобию.
 
