Депутат ГД обиделся на коллегу из-за обидного прозвища

Депутат ГД Константин Затулин устал терпеть и пожаловался на коллегу из-за оскорбительного прозвища. Об этом в своем Telegram-канале сообщил предполагаемый автор клички, Михаил Матвеев.

Причиной обращения в комиссию Госдумы по депутатской этике стало обидное прозвище «Затулло», которое Матвеев упоминал в своем канале как «народное». Также он называл Затулина «голосом мигрантского лобби».

«За что народ наделил его таким милым прозвищем, Затулина не интересует», — иронизирует Матвеев.

В жалобе парламентарий указал, что «слишком долго терпел выходки» Матвеева, которые, по его мнению, нарушают нормы морали и этики поведения депутата.

Затулин требует публичных извинений и чтобы Госдума официально признала нарушение. Сам депутат не комментировал опубликованный Матвеевым документ.

