Общество

В Минздраве назвали число россиян старше 100 лет

Минздрав РФ: в России проживают 17 тысяч людей старше 100 лет
Газета.Ru

Главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения России Ольга Ткачева сообщила, что граждан старше 100 лет в России 17 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости.

На расширенном заседании рабочей группы СПЧ «Здравоохранение и народосбережение» на тему «Интеграция системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи» Ткачева уточнила, что ожидаемая продолжительность жизни россиян в возрасте 80 лет составляет около семи-восьми лет.

29 января доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Мария Акатнова сообщила, что россияне, достигшие 80 лет, с 1 февраля начнут получать повышенную пенсию. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в январе был повышен до 9584,69 рублей (+7,6%). Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%.

Ранее у долгожителей нашли два генетических преимущества.
 
