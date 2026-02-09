Размер шрифта
Врач рассказал, кому нельзя есть картофель

От употребления картофеля нужно отказаться людям с некомпенсированным сахарным диабетом и с рядом других заболеваний. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, картофель категорически нельзя есть людям с индивидуальной непереносимостью пасленовых и неперен.осимостью самого продукта отдельно

«Кроме того, картофель входит в число запрещенных продуктов при некомпенсированном сахарном диабете и некоторых других заболеваниях. Речь идет о случаях тяжелых нарушений углеводного обмена, когда потребление любых углеводов, так или иначе может ухудшать состояние человека», — объяснил врач.

Он отметил, что пациентам с метаболическим синдромом, ожирением или компенсированным сахарным диабетом картофель необходимо употреблять с особой осторожностью. Важно есть его изредка и только небольшими порциями.

Диетолог добавил, что картофель является крахмалистой пищей, которая быстро расщепляется до простых углеводов. Поэтому продукт может повышать уровень глюкозы в крови и способствовать накоплению жировой ткани.

До этого Поляков говорил, что без вреда для здоровья можно съедать около 200–300 граммов картофеля в день. При этом специалист порекомендовал употреблять его вместе с рыбой или мясом.

Ранее диетолог рассказала, кому нельзя есть пельмени.
 
