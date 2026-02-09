Рекордное количество туристов приехало в Москву в прошлом году

Рекордные 26,5 млн туристов приехали в Москву в 2025 году

Рекордные 26,5 млн туристов приехали в российскую столицу в прошлом году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы пресс-службы мэра и правительства Москвы к встрече Сергея Собянина с президентом Владимиром Путиным.

В 2024 году показатель составил 26 млн туристов, в допандемийном 2019 году — 25,1 млн.

В материалах также говорится, что в 2025 году в Москве прошло 50 массовых спортивных мероприятий, в которых приняли участие 3,8 млн человек. В текущем году планируется организовать не менее 90 таких мероприятий.

До 2030 года в городе планируют запустить комфортные поезда в Калугу, Тулу, Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль.

Консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков сообщал, что наибольшей популярностью у американских туристов в России пользуются Сочи, города Золотого кольца и озеро Байкал. По его словам, многие иностранцы после посещения Москвы и Санкт-Петербурга остаются в полном восторге от России и ее жителей.

