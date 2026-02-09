Размер шрифта
Общество

Россиян предупредили о возможных проблемах с поездкой на Кубу по турпутевке

РСТ: туроператоры могут скорректировать туры на Кубу из-за проблем с топливом
Туроператоры в ближайшие дни вынужденно скорректируют программы туров на Кубу в связи с острой нехваткой топлива в республике. Об этом агентству «Москва» сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Согласно уведомлению, поставки авиационного керосина Jet A-1 будут приостановлены в девяти аэропортах страны, включая Гавану, Варадеро и Кайо-Коко, в период с 10 февраля по 11 марта», – сказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что предполагаются переносы или отмены отдельных рейсов, но полная остановка туров на Кубу пока не предполагается.

Туристам рекомендуют поддерживать тур с туроператором и отслеживать обновления по рейсам.

7 февраля Life со ссылкой на SHOT сообщал, что сотни россиян застряли на Кубе из-за нехватки авиатоплива в республике. При этом туристы, которые должны были вылететь бортом венесуэльской Conviasa, не знали, когда вернутся в Россию. Рейс авиакомпании пропал с онлайн-табло. Пассажирам разослали сообщение, что после 22 февраля полетная программа на Кубу закрывается.

Ранее на Кубе россиян начали массово выселять из отелей.
 
