Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Заочный приговор блогеру Варламову вступил в силу

В силу вступил заочный приговор Варламову за неисполнение обязанностей иноагента
varlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В силу вступил заочный приговор блогеру Илье Варламову (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который признан виновным в уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

»Московский городской суд 9 февраля 2026 года оставил без изменений приговор Мещанского районного суда города Москвы, которым Варламов Илья Александрович признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством», — сказано в сообщении.

В августе прошлого года Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил блогера к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Также суд назначил Варламову штраф в размере 99 млн рублей. Кроме того, ему на четыре года запрещено администрирование сайтов.

По данным следствия, Варламов, несмотря на два привлечения к административной ответственности за аналогичные нарушения в течение года, продолжал распространять в соцсетях материалы без обязательной маркировки об их связи с иностранным агентом. Также, находясь за границей, он опубликовал на видеохостинге ложные сведения о действиях российской армии, руководствуясь политической ненавистью. Варламова, объявленного в международный розыск, заочно заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что со службы доставки еды «Варламов. Есть» хотят взыскать долги.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!