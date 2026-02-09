Заочный приговор блогеру Варламову вступил в силу

В силу вступил заочный приговор блогеру Илье Варламову (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который признан виновным в уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

»Московский городской суд 9 февраля 2026 года оставил без изменений приговор Мещанского районного суда города Москвы, которым Варламов Илья Александрович признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством», — сказано в сообщении.

В августе прошлого года Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил блогера к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Также суд назначил Варламову штраф в размере 99 млн рублей. Кроме того, ему на четыре года запрещено администрирование сайтов.

По данным следствия, Варламов, несмотря на два привлечения к административной ответственности за аналогичные нарушения в течение года, продолжал распространять в соцсетях материалы без обязательной маркировки об их связи с иностранным агентом. Также, находясь за границей, он опубликовал на видеохостинге ложные сведения о действиях российской армии, руководствуясь политической ненавистью. Варламова, объявленного в международный розыск, заочно заключили под стражу.

