В Индонезии произошло извержение вулкана

В Индонезии в провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру. Об этом говорится в заявлении центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что высота пепла над кратером вулкана достигла высоты 800 метров, а в сравнении над уровнем моря пепел поднялся на 4 476 метров.

Как пояснили в ведомстве, пепел с большой скоростью распространяется в северо-восточном направлении. Жителям центральной части страны, где располагается вулкан, рекомендовали жителям региона соблюдать осторожность и не подходить к кратеру ближе, чем на пять километров в связи с риском выбрасывания вулканом раскаленных камней.

Предыдущий раз вулкан Северу извергался 29 января. Тогда высота столба пепла достигла 700 метров над вершиной. По информации дежурного наблюдателя Мукдаса Софиана, извержение произошло в 07:20 по местному времени (3:20 мск). Вулкану был присвоен третий из четырех уровень опасности.

Ранее на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,6 км, создав угрозу для авиации.