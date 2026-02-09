Эксперт раскрыл, к чему приведет приоритет для граждан России в аэропортах

В Госдуме призвали ввести в аэропортах правило приоритетного прохождения паспортного контроля для граждан России, выделив для них отдельную очередь. Однако, по мнению авиаэксперта Виктора Прядки, к нужному эффекту это не приведет – пассажиры не смогут сэкономить время, так как иностранцев среди них очень мало.

«Количество иностранцев совсем небольшое, наверное, в размерах погрешности. Поэтому особой погоды разделения не сделают», — подчеркнул специалист в беседе с 360.ru.

Реализация инициативы потребует организацию отдельной стойки для иностранных граждан, причем их в общем потоке пассажиров может быть всего несколько человек. В итоге работник, закрепленный за отдельной очередью, просто «будет сидеть без дела», тогда как основная очередь по-прежнему будет немаленькой, считает Прядка. Он также отметил, что это правило нарушит норму, согласно которой все граждане равны.

«Я думаю, все-таки более разумно на общих основаниях, чтобы все проходили», — считает авиаэксперт.

Проблему очередей он связал в первую очередь с трудовыми мигрантами из Средней Азии, заявив, что их число значительно превышает количество туристов. На

том фоне для них можно выделить отдельное направление, так как их документы проверяют дольше и тщательнее с учетом мер безопасности. Их можно объединить с прочими иностранцами, чьи документы также требуют более тщательной проверки, заключил специалист.

Напомним, с инициативой введения права приоритетного прохождения паспортного контроля по прилете в аэропорты страны для граждан РФ выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, ситуация, когда в одной очереди в аэропорту скапливаются и возвращающиеся с отдыха россияне, и трудовые мигранты из постсоветских стран, и иностранные туристы, является недопустимой.

Кроме того, парламентарий предложил разделить потоки иностранцев на тех, кто приезжает работать, и на туристов. Таким образом, уточнил Нилов, на паспортном контроле в аэропортах России должны быть три очереди.

Ранее сотрудникам аэропортов предсказали массовые увольнения из-за биометрии.