Сотрудникам аэропортов предсказали массовые увольнения из-за биометрии

Авиаэксперт Пантелеев: в аэропортах грядут сокращения из-за внедрения биометрии
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Введение системы биометрии в аэропортах позволит внедрить сквозной механизм контроля, в результате чего пассажирам вообще не придется контактировать с сотрудниками – ни на регистрации, ни на посадке. Это приведет к массовым увольнениям, но позволит аэропортам значительно сэкономить на фонде оплаты труда, рассказал НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«С учетом того, что в структуре затрат аэропорта фонд оплаты труда может достигать 50% от общего объема издержек оператора аэропорта, сокращение количества людей, занятых для различных рутинных операций, может позитивно повлиять на экономику аэропорта», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что распознавание лица человека занимает меньше времени, чем проверка его документов сотрудником, который должен прочитать данные, сверить фото и так далее. Экономия времени даже в несколько секунд критично важна для крупных воздушных гаваней с большим пассажиропотоком, подчеркнул Пантелеев.

Более того, внедрение современных технологий позволит создать сквозной механизм, в ходе которого пассажир сможет проходить регистрацию, ни разу не контактируя с реальным работником. Ему не придется доставать посадочный талон, паспорт, так как регистрацию можно будет пройти в приложении авиакомпании, отметил авиаэксперт.

«В теории можно уже сейчас воссоздать путь пассажира таким образом, чтобы ему вообще не приходилось коммуницировать с сотрудниками аэропорта», — подчеркнул специалист.

Накануне стало известно, что с 1 июня 2026 года в России стартует пилотный проект по посадке пассажиров на борт самолета без предъявления паспорта. Нововведение будет реализовано на рейсах авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва (Шереметьево) – Санкт-Петербург (Пулково) – Москва (Шереметьево). Уточняется, что пассажиров будут идентифицировать с использованием Единой биометрической системы (ЕБС) через портал «Госуслуги» (ЕСИА).

Ранее Маск предсказал, что ИИ вытеснит с рабочих мест всех людей.

