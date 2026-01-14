В Челябинской области осудили бывшего замглавы города за взятку

Суд в Челябинской области приговорил бывшего заместителя главы города Троицк к пяти годам колонии общего режима за получение взятки в значительном размере. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

По данным следствия, обвиняемый получил взятку в период с 1 по 13 августа 2024 года, когда занимал пост исполняющего обязанности главы Троицка. Местный житель передал ему деньги за общее покровительство и трудоустройство на должность администратора парка культуры и отдыха имени Н.Д. Томина, уточнили в ведомстве.

Помимо лишения свободы, экс-замглавы города также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на два года и 10 месяцев.

14 января председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что бывшего губернатора Рязанской области и сенатора Николая Любимова обвиняют в получении взяток на сумму 272 млн рублей. По данным следствия, одна из полученных им взяток предназначалась за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство, а другие — за содействие в заключении госконтрактов на поставку медоборудования.

Ранее в Госдуме рассказали, будет ли взяткой передача денег за расчистку двора от снега.