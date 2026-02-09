Эксперт объяснил, почему российские школьники стали массово отказываться от вузов

Российские школьники начали массово поступать в колледжи, отказываясь от идеи обязательного получения высшего образования. Это связано с тем, что ситуация на рынке труда изменилась, и сегодня необязательно получать квалификацию в вузе ради достойной зарплаты, объяснил НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Специалист подчеркнул, что выбор молодежи – это во многом результат частично выполненной задачи по укреплению статуса рабочих специальностей и акцента на подготовке профессионалов для работы на производстве.

«Молодежь стала понимать, что для того, чтобы зарабатывать деньги, не обязательно иметь высшее образование. Можно получить специальность в среднеспециальном образовательном учреждении за меньшее время и пойти на производство, в сферу услуг и так далее»,— подчеркнул Володарский.

Второй важной причиной сложившейся ситуации он назвал желание молодежи получить образование в обход ЕГЭ – сделать это как раз можно при поступлении в колледж.

Напомним, в России зафиксировано рекордное сокращение доли школьников, продолжающих обучение в 10-м классе. Доля школьников, продолжающих учебу в 10-м классе, продолжает снижаться: если в 2020 году она составляла 47%, то в 2024-м — уже 43%. В то же время интерес к программам подготовки специалистов среднего звена за этот период вырос с 37% до 42%.

Ранее сообщалось, что в России хотят ограничить платные места в колледжах.