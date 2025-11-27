Стартовали летные испытания второго МС-21 с российскими системами

Второй импортозамещенный образец российского самолета МС-21 начал летные сертификационные испытания. Об этом сообщили в «Ростехе».

«Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 разработки ПАО «Яковлев» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) приступил к полетам по программе сертификационных испытаний», — говорится в сообщении.

Первый полет провели в Жуковском. Была протестирована устойчивость и управляемость самолета с отечественными приводами системы управления. Главной задачей специалистов является завершение всего объема испытаний по программе импортозамещения и получить одобрение главного изменения для последующих поставок самолетов в авиакомпании.

Этот же борт 13 ноября выполнил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром имени М.М. Громова.

Эксперты выполнили замену комплектующих и систем импортного производства на отечественные. В ходе сборки заменили органы управления в кабине, приводы системы управления, систему перемещения механизации крыла и механизм перестановки стабилизатора, а также комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и другие системы.

26 октября Минпромторг России сообщил, что опытный образец полностью импортозамещенного самолета МС-21 совершил испытательный полет и успешно приземлился в аэропорту Иркутского авиационного завода компании «Яковлев». Как пояснили в компании, на борту МС-21 тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14.

Ранее стало известно, что в России в будущем может появиться укороченная версия МС-21.