Ростовская судья Коблева приговорена к 10 годам по делу взятке

Экс-председатель Советского районного суда Коблева приговорена к 10 годам
Shutterstock/FOTODOM

Бывшая председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону Елена Коблева приговорена к 10 годам лишения свободы, ее признали виновной в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани в Telegram-канале.

Суд установил, что в декабре 2022 года Коблева получила взятку в размере 500 тыс. рублей. За это она отменила судебный акт о конфискации двух лодок и невода.

Помимо лишения свободы, ей назначили штраф размере 30-кратной суммы взятки (15 млн рублей), с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 10 лет.

У судьи также конфисковали в собственность государства 500 тыс. рублей.

В декабре первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин заявлял, что увеличение числа коррупционных преступлений в России означает, что государство стало эффективнее бороться со взяточниками.

Ранее Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела в отношении председателя суда в ЛНР.
 
