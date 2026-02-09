Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В Петербурге самозанятых предупредили о новой схеме мошенничества

МВД: у самозанятых петербуржцев крадут пароли через ссылки в чатах
Shutterstock/FOTODOM

Полицейские предупредили самозанятых петербуржцев о новой схеме мошенничества с фишинговыми ссылками в чатах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

Стражи порядка предупреждают, что мошенники пишут самозанятому, представляясь знакомым или клиентом, и предлагают обсудить заказ. После они говорят, что якобы испытывают проблемы со стандартным способом вдиеосвязи, и отправляют ссылку на «новую» видеоплатформу.

Как только пользователь переходит по ссылке, он попадает на фишинговый сайт и мошенники получают доступ к его данным.

В МВД рекомендуют завести уникальные пароли для каждой платформы, а также подключать двухфакторную аутентификацию и не переходить по сомнительным ссылкам.

9 февраля в ГУ МВД РФ предупредили, что мошенники начали массово предлагать пользователям соцсетей «заработок» через участие в партнерских программах маркетплейсов, после чего используют их аккаунты для оформления дорогих покупок в рассрочку и сплит.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники убеждают жертву оформить тестовую покупку за вознаграждение якобы для повышения рейтинга продавца. Получив доступ к учетной записи, мошенники начинают оформлять заказы на дорогостоящую электронику и гаджеты, при этом товар забирают их сообщники, а все финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта.

Ранее МВД предупреждало о мошенниках, использующих поддельные домовые чаты для кражи данных пользователей портала «Госуслуги».
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!