В Петербурге самозанятых предупредили о новой схеме мошенничества

МВД: у самозанятых петербуржцев крадут пароли через ссылки в чатах

Полицейские предупредили самозанятых петербуржцев о новой схеме мошенничества с фишинговыми ссылками в чатах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

Стражи порядка предупреждают, что мошенники пишут самозанятому, представляясь знакомым или клиентом, и предлагают обсудить заказ. После они говорят, что якобы испытывают проблемы со стандартным способом вдиеосвязи, и отправляют ссылку на «новую» видеоплатформу.

Как только пользователь переходит по ссылке, он попадает на фишинговый сайт и мошенники получают доступ к его данным.

В МВД рекомендуют завести уникальные пароли для каждой платформы, а также подключать двухфакторную аутентификацию и не переходить по сомнительным ссылкам.

9 февраля в ГУ МВД РФ предупредили, что мошенники начали массово предлагать пользователям соцсетей «заработок» через участие в партнерских программах маркетплейсов, после чего используют их аккаунты для оформления дорогих покупок в рассрочку и сплит.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники убеждают жертву оформить тестовую покупку за вознаграждение якобы для повышения рейтинга продавца. Получив доступ к учетной записи, мошенники начинают оформлять заказы на дорогостоящую электронику и гаджеты, при этом товар забирают их сообщники, а все финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта.

Ранее МВД предупреждало о мошенниках, использующих поддельные домовые чаты для кражи данных пользователей портала «Госуслуги».