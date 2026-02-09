В Абхазии силовики и возмущенные граждане чуть не поубивали друг друга по ошибке

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) МВД Абхазии избили при задержании троих случайных людей, родственники пострадавших в ответ побили других сотрудников ведомства. Об этом сообщает Telegram-канал JAMnews.

Затем, как отмечается, уже УКОН поехал мстить, однако силовикам пришлось открыть стрельбу в больнице, чтобы отбиться от толпы.

Когда стало понятно, кто именно виноват в избиении гражданских лиц, родственники пострадавших обратились к министру внутренних дел Абхазии Роберту Куиту. Тот фактически разрешил «разобраться по-абхазски» с конкретным милиционером, утверждает канал. В итоге мужчину избили свои же родственники, после чего тот попал в больницу.

«Все живы, несколько человек госпитализированы, часть силовиков отстранены. В УКОН грозят массовыми увольнениями», — говорится в посте.

До этого сообщалось, что в Чувашии 52-летнего местного чиновника из-за драки во время собрания оштрафовали на 25 тысяч рублей. Глава округа устроил скандал с 70-летним охотоведом из-за возникших между ними неприязненных отношений и в ходе ссоры нанес оппоненту побои.

Ранее пациенты устроили драку в приемном покое петербургской больницы.