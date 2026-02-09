«Рак и остановка кишечника»: врач раскрыла риски приема препаратов для похудения

Прием препаратов для похудения чреват многочисленными рисками для здоровья. Лечение ими допустимо строго по назначению врача, который выписывает такие лекарства, если очевидный вред от ожирения и диабета перевешивает возможные опасные последствия, самым страшным из которых является развитие онкозаболеваний, рассказала НСН диетолог Марият Мухина.

Неоплазия, то есть рост новообразований, указывается в списке возможной побочки, чаще всего это рак щитовидной железы, отметила врач.

«Усиливается неопластический процесс, образование опухолей — это самое страшное осложнение», — подчеркнула она.

Среди других возможных осложнений от препаратов для похудения диетолог назвала кандидоз, анемию, нарушения в ЖКТ с полным разрушением перистальтики, гастропарез – состояние полной остановки кишечника, чреватое мощным кровотечением. Также есть и психологические побочные эффекты, включая депрессию.

Врачи назначают уколы таких препаратов, исходя из показаний, когда выбор стоит между возможными осложнениями от болезни и побочкой. Например, если у человека ожирение, тяжелая форма сахарного диабета, который разрушает сосуды, сердце, грозит сосудистой катастрофой, то врач назначает такой препарат, так как в данном случае последствия игнорирования заболевания опаснее, чем риск побочного эффекта, уточнила Мухина. Она напомнила, что от диабета при отсутствии лечения человек может ,среди прочего, ослепнуть от диабетической ангиопатии или потерять почти в результате нефропатии. В данных обстоятельствах уколы «Оземпика» — меньшее из зол, считает врач.

«Перед приемом этих лекарств нужно обращаться к терапевту, эндокринологу, гастроэнтерологу, диетологу — только именно к врачам, а не к коучам по питанию. Если это по ОМС, то надо записываться к терапевту. Такое обследование с перечисленными анализами по ОМС будет полностью бесплатно», — заключила Мухина.

Напомним, в России в 2025 году почти в четыре раза выросли продажи отечественных препаратов-аналогов «Оземпика», используемых для лечения сахарного диабета и снижения избыточного веса. По подсчетам, в 2025 году было продано 6,1 млн упаковок отечественных препаратов на 35,2 млрд рублей, а в 2025 году — 1,7 млн упаковок на 9,2 млрд рублей.

Ранее врачи предупредили, что «Оземпик» может вызвать слепоту.