На Урале медики спасли 103-летнюю пациентку с пульсом 20 ударов в минуту

В Свердловской области врачи спасли долгожительницу с пульсом 20 ударов в минуту

Врачи «Новой больницы» в Екатеринбурге спасли 103-летнюю пациентку, у которой на фоне кардиогенного шока пульс упал до 20 ударов в минуту. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Долгожительницу доставили в больницу на скорой.

«Реаниматологи экстренно провели стимуляцию сердца накожным электрокардиостимулятором, который начинает действовать уже через 30 секунд после наложения электрода», — рассказали в пресс-службе ведомства.

После этого пенсионерке имплантировали новый электрокардиостимулятор, который, по словам медиков, обеспечит нормальный ритм сердца в течение минимум десяти лет.

