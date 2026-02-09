Россиянам рассказали, как городской шум влияет на психическое здоровье

Люди, живущие в современных мегаполисах, регулярно сталкиваются с визуальным и цифровым шумом из-за потока рекламы, уведомлений в мобильном телефоне, большого количества людей на улицах и постоянной необходимости принимать решения. Такой образ жизни усиливает стресс и провоцирует хроническую перегрузку внимания. Об этом «Известиям» рассказал инвестор проектов «Папушево Парк» и «Президенция Монави» Артур Терисаян.

По словам специалистов, постоянная фильтрация раздражителей становится причиной усталости, тревожности и снижения концентрации.

«Можно выделить несколько типов шума, влияющих на нервную систему. Физический связан с транспортом, стройками и бытовыми приборами, информационный — с новостными лентами и мессенджерами, а психологический проявляется в постоянном ощущении контроля и необходимости держать в голове множество задач. Даже в собственном жилье эта нагрузка часто не исчезает, а трансформируется в бытовые и организационные вопросы», — объяснил инвестор.

Он отметил, что в новых форматах жизни значительную часть этих процессов стремятся передать профессиональным управляющим организациям, чтобы снизить регулярную когнитивную нагрузку на людей. Если бытовые задачи решаются незаметно, у человека появляется больше свободного времени и ресурсов для отдыха и личных дел. Кроме того, уровень внутреннего напряжения сильно снижается.

Эксперт подчеркнул, что спокойная среда, свежий воздух, тишина и взаимодействие с природой помогают людям быстрее выходить из состояния хронического напряжения. Пребывание за городом помогает замедлиться, отвлечься от решения различных вопросов, выйти из режима шума и вновь ощутить внутренний баланс.

Клинический психолог Марианна Абравитова до этого говорила, что умение осознанно расставлять приоритеты поможет справиться со стрессом без медитаций и дыхательных практик. По словам эксперта, если человек начнет разделять задачи на важные и второстепенные, ему будет проще сохранять самообладание. Такой подход позволит сохранить внутреннее равновесие в любой сфере жизни.

