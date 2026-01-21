Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Психолог назвала главный навык, который избавит от стресса

Психолог Абравитова: умение расставлять приоритеты избавит от стресса
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Умение осознанно расставлять приоритеты поможет справиться со стрессом без медитаций и дыхательных практик. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, в случае, если человек будет разделять задачи на важные и второстепенные, ему будет проще сохранять самообладание. Эксперт подчеркнула, что такой подход позволит сохранить внутреннее равновесие в любой сфере жизни — от рабочих конфликтов до бытовых ситуаций.

«Например, если речь идет о работе, важно понимать, что это лишь часть жизни, но не самая главная. Когда человек ставит себя, семью или здоровье выше профессиональных дел, уровень стресса автоматически снижается. Такая осознанная расстановка приоритетов помогает смотреть на любые трудности спокойнее и даже философски», — заключила Абравитова.

Клинический психолог с 20-летним стажем, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина до этого говорила, что людям, которые испытывают стресс на работе, стоит держать на своем столе любой предмет, который будет напоминать о цели или состоянии вне работы (камень с моря, фигурка, фото семьи).

Ранее был назван простой способ сделать чтение полезным для здоровья.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670849_rnd_0",
    "video_id": "record::1fad819b-80b7-4c3b-b201-dca4bd1080fb"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+