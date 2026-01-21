Психолог назвала главный навык, который избавит от стресса

Умение осознанно расставлять приоритеты поможет справиться со стрессом без медитаций и дыхательных практик. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, в случае, если человек будет разделять задачи на важные и второстепенные, ему будет проще сохранять самообладание. Эксперт подчеркнула, что такой подход позволит сохранить внутреннее равновесие в любой сфере жизни — от рабочих конфликтов до бытовых ситуаций.

«Например, если речь идет о работе, важно понимать, что это лишь часть жизни, но не самая главная. Когда человек ставит себя, семью или здоровье выше профессиональных дел, уровень стресса автоматически снижается. Такая осознанная расстановка приоритетов помогает смотреть на любые трудности спокойнее и даже философски», — заключила Абравитова.

Клинический психолог с 20-летним стажем, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина до этого говорила, что людям, которые испытывают стресс на работе, стоит держать на своем столе любой предмет, который будет напоминать о цели или состоянии вне работы (камень с моря, фигурка, фото семьи).

