«Глобальная борьба за умы»: эксперт раскрыл, зачем в РФ вводят «визы талантов»

В России с апреля начнут выдавать «визы талантов» — это въездные документы, которые предоставляются высококвалифицированным специалистам для того, чтобы привлечь их к работе в самых разных отраслях. Во многих странах такая система уже давно действует, в РФ благодаря новому инструменту удастся найти иностранных сотрудников, которые будут участвовать в научных проектах и разработках, объяснил 360.ru эксперт по миграции, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС Михаил Бурда.

Он отметил, что практика выдачи таких документов особенно популярна сегодня в США, Франции, Германии и Великобритании — теперь в это «глобальное соревнование за умы» вступит Россия.

Бурда отметил, что получить такие документы смогут не все — выдаваться они будут по четким критериям, для каждой области будут учитываться свои требования.

«Что касается научно-технологического развития, то, очевидно, речь идет о привлечении специалистов, которые связаны с современными технологиями, с активным использованием всего спектра информационных, компьютерных технологий, цифровых инструментов, специалистов развития системы искусственного интеллекта», — отметил эксперт.

По его мнению, критерии позднее структурируют для каждой сферы экономики, исходя из потребностей высококвалифицированного рынка труда на сегодняшний день.

Бурда подчеркнул, что именно вопрос технологий сегодня является основой развития стран, поэтому привлечение выдающихся специалистов в своих областях и ученых окажет важное влияние на развитие талантов в России и позволит укрепить российский технологический суверенитет.

Напомним, о введении «виз талантов» в РФ сообщил до этого глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что российские посольства и консульства начнут выдавать деловые визы сроком на один год квалифицированным и полезным для РФ иностранцам с этого апреля. Он пояснил, что за визами смогут обратиться иностранцы, которые имеют достижения в сфере научного технологического развития, производства, спорта, креативных (творческих) индустрий, достигли успехов в культурно гуманитарной сфере и учебе, внесли вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности РФ либо обладают особо востребованной профессией (специальностью), квалификацией или навыками.

Ранее в России не исключили проблемы с экономикой из-за системы найма мигрантов.