Стало известно, как в Кемерове отметят Масленицу

В Кемерове в честь Масленицы традиционно сожгут чучело
Павел Лисицын/РИА Новости

В Кемерове в честь Масленицы традиционно сожгут чучело и проведут праздничные мероприятия. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на мэрию города.

В мэрии рассказали, что огненное шоу состоится в Парке Чудес. Праздник пройдет 22 февраля в 14:00.

Помимо этого, жителей и гостей города ждут бесплатные праздничные мероприятия, которые продлятся всю масленичную неделю. Так, с 16 февраля будут организованы различные развлечения в учреждениях культуры и образования.

Напомним, Масленица, которая в церковной традиции называется сырной седмицей, в 2026 году начнется 16 февраля. В народной традиции праздник сопровождается гуляниями, блинами и проводами зимы. Неделя завершается Прощеным воскресеньем, когда принято просить прощения у родных и близких перед началом Великого поста.

Ранее стали известны самые популярные блины на Масленицу.
 
