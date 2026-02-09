Стало известно, как в Кемерове отметят Масленицу

В Кемерове в честь Масленицы традиционно сожгут чучело и проведут праздничные мероприятия. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на мэрию города.

В мэрии рассказали, что огненное шоу состоится в Парке Чудес. Праздник пройдет 22 февраля в 14:00.

Помимо этого, жителей и гостей города ждут бесплатные праздничные мероприятия, которые продлятся всю масленичную неделю. Так, с 16 февраля будут организованы различные развлечения в учреждениях культуры и образования.

Напомним, Масленица, которая в церковной традиции называется сырной седмицей, в 2026 году начнется 16 февраля. В народной традиции праздник сопровождается гуляниями, блинами и проводами зимы. Неделя завершается Прощеным воскресеньем, когда принято просить прощения у родных и близких перед началом Великого поста.

