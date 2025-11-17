На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителей дома в Первуральске, где забаррикадировался мужчина, эвакуировали

В Первуральске эвакуировали жителей дома, где где забаррикадировался мужчина
Global Look Press

Жителей дома в свердловском Первуральске, где забаррикадировался мужчина и угрожает взрывом, эвакуировали, дом оцепили. ОМОН и СОБР выехали к месту, сообщает ТАСС.

«На место происшествия по указанию начальника Свердловского главка МВД Александра Мешкова для оказания практической помощи местному ОВД направлены наиболее профессиональные сыщики управления уголовного розыска ГУ МВД. <…> Также в эпицентр событий выдвинулись бойцы спецподразделений ОМОН и СОБР», — прокомментировал ситуацию полковник Горелых.

До этого в оперативных службах региона сообщили, что в одном из жилых домов Первоуральска мужчина угрожает взорвать гранату, на месте работают сотрудники силовых служб.

«Я живу на Ватутина, 52. Это рядом. Люди попасть домой пока не могут, по словам жителей, готовятся к штурму. Правоохранительные органы работают, все оцеплено. Парень этот сидел, потом ушел на СВО. Вернулся недавно, разложил гранаты. ОМОН из Екатеринбурга едет», — рассказала «Газете.Ru» живущая по-соседству очевидица ЧП Елена.

Еще одна жительница города Марина в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что соседние улицы перекрыты.

Ранее два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Калмыкии.

