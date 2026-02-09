Размер шрифта
Общество

Стало известно, почему в Москве стали чаще встречаться хищные птицы

Специалист Кунафин: хищные птицы стали чаще встречаться в Москве из-за снега
Владимир Песня/РИА Новости

Хищные птицы стали чаще встречаться в Москве из-за высокого снежного покрова, при этом местным жителям не стоит подкармливать их. Об этом «Москве 24» рассказал начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.

По его словам, в основном речь идет о ястребах-тетеревятниках и перепелятниках. Он уточнил, что зимой хищные птицы питаются мышевидными грызунами и мелкими пернатыми, однако, поймать первых под высоким снежным покровом довольно сложно. Мелкие птицы из-за снега сами не могут найти достаточного пропитания и перемещаются ближе к человеку.

Возле жилых домов хищники находятся в процессе охоты, поэтому пытаться подходить к ним близко не нужно.

«Подкармливать их тоже не стоит. Что горожанин может предложить? Колбасу, купленное в магазине мясо? Все это с большой вероятностью отрицательно отразится на организме птицы. Поэтому пусть она сама выберет и поймает себе подходящий корм», – подчеркнул Кунафин.

Сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова до этого говорила, что птицы в Москве чаще поют уже с середины зимы из-за увеличения количества света, жители могут услышать пение щеглов, чижей и скворцов. По ее словам, они начинают свою активность при достаточно теплой погоде, особенно если пригревает солнце.

Ранее сообщалось, что мужчина в Кении стал известным благодаря тому, что помогает раненым птицам.
 
