Стало известно, почему птицы в Москве поют зимой

Птицы в Москве чаще поют уже с середины зимы из-за увеличения количества света, жители могут услышать пение щеглов, чижей и скворцов. Об этом «Москве 24» рассказала сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова.

По ее словам, они начинают свою активность при достаточно теплой погоде, особенно если пригревает солнце. Она отметила, что в столице в зимнюю погоду можно также услышать пение большой синицы и брачное чириканье воробьев. Помимо этого, некоторые птицы, которые обычно улетают на зимовку в теплые края, остаются в городе благодаря наличию достаточной кормовой базы.

«Поэтому, например, в Москве иногда встречаются дрозды-рябинники, грачи и скворцы, которые также поют в зимние дни. Для песен и флирта у них больше энергии, поскольку они не тратят силы на такое тяжелое и опасное мероприятие, как перелет», – отметила Чернова.

При этом морозная погода является тяжелым периодом для них, потому что им приходится выживать.

Орнитолог, основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин до этого говорил, что при установке кормушек для птиц зимой важно учитывать правила безопасности и ухода. По его словам, установленные на окнах варианты являются безопасными при правильной установке. Он отметил, что модели на присосках из прозрачного пластика позволяют наблюдать за птицами прямо из квартиры. Эксперт подчеркнул, что в холодный период кормушки становятся спасением для птиц, потому что другие источники пищи скрыты под снегом.

