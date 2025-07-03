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В России создали материал для пломб, восстанавливающий эмаль зубов

В БелГУ создан материал для пломб, восстанавливающий минеральный состав эмали

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Ученые института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» создали материал максимально схожий по составу с костной тканью человека и животных, который может стимулировать рост костной ткани. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Новая технология имеет потенциал для применения в производстве биоактивных пломбировочных материалов, а также в других областях стоматологии и хирургии.

По словам разработчиков, предложенный способ позволяет получать наноразмерный биомиметический гидроксиапатит, который восстанавливает минеральный состав поврежденных тканей и эмали, а также стимулирует их регенерацию.

При этом в зависимости от нужд пациента возможно регулировать остеоиндуктивность материала — его способность к образованию новой зубной и костной ткани. Варьируется также степень растворимости гидроксиапатита в организме при контакте с межтканевыми жидкостями.

В настоящее время технология находится в стадии трансфера, и промышленный партнер вуза — Опытно-экспериментальный завод «Владмива» — уже выпустил пробную партию наноразмерного биомиметического гидроксиапатита.

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