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Россиянка инсценировала свое похищение ради выкупа

В Свердловской области женщина выдумала собственное похищение ради выкупа
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Global Look Press

Жительница Нижнего Тагила хотела выманить у сестры миллион рублей и инсценировала собственное похищение. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянка получила СМС с номера своей сестры, от лица неизвестного злоумышленника. Спустя некоторое время ей также прислали видео, на котором была родственница с заклеенным скотчем ртом. Преступник потребовал у россиянки 1 млн рублей выкупа.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, испугавшись за жизнь сестры. Как установили полицейские, никакого похищения не было, жительница Нижнего Тагила решила выманить у родственницы деньги, привлекла к делу приятеля, который и слал СМС и видео. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Уфе девушка выдумала похищение после вечеринки с друзьями. В день инцидента 16-летняя школьница распивала спиртные напитки в компании друзей. Позже россиянка ушла от компании и заблудилась во дворах. Спустя некоторое время она упала и травмировала руки, ноги и живот. После этого она позвонила матери и заявила, что неизвестные затолкали ее в багажник своей машины и увезли в гаражи. Позже девушка заявила, что выдумала похищение. В отношении школьницы возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе.

Ранее в Туле подросток выдумал свое похищение и требовал у бабушки 3 млн рублей.

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