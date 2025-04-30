Эксперт раскрыл, зачем коллекторы прощают должникам шестизначные суммы долгов

Коллекторы стали чаще прощать гражданам шестизначные суммы долгов, чтобы хоть что-то заработать на чужой «просрочке». Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Он отметил, что профессиональные покупатели неперспективных долгов приобретают их у первичных кредиторов с дисконтом. Им важно получить с должника больше, чем было вложено, и чем быстрее, тем лучше. Коллекторам выгодно предоставлять скидку за скорость погашения долга.

А банкам и микрофинансовым организациям (МФО) выгоднее как можно скорее списать задолженность и получить хоть какой-то возврат из-за ужесточения регуляторных требований, отметил финансист.

«Резкое повышение пошлин в сентябре прошлого года хоть и оказалось «проглоченным» рынком, привело к тому, что значительное количество просроченных долгов МФО, а это займы с небольшими «чеками», стало невыгодно не только продавать для дальнейшего взыскания, но даже и нести в суд для судебного взыскания», — разъяснил эксперт.

9 апреля газета «Известия», ссылаясь на результаты совместного исследования аналитиков сервиса «Работа.ру» и коллекторского агентства АБК, сообщила, что спрос на услуги коллекторов в России вырос вдвое по итогам 2024 года относительно показателей 2023 года.

В январе — марте 2025 года спрос продолжил расти — число вакансий в области взыскания долгов за тот период выросло на 25%, уточнили в рекрутинговом сервисе SuperJob. Зарплаты коллекторов в России за последний год выросли на 9% и составили в среднем 120 тысяч рублей в месяц.

Ранее в Госдуме предложили запретить коллекторов.