Средний платеж самозанятых коллекторам достиг трехлетнего максимума

Средний размер платежа, который самозанятые граждане выплачивали коллекторским агентствам в счет погашения долгов перед банками и микрофинансовыми организациями, достиг пикового значения за последние три года, составив 6870 рублей за период с января по октябрь 2025 года. Это на 9% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные ПКБ и ID Collect.

Примечательно, что средний платеж, осуществляемый самозанятыми должниками, уже третий год подряд превышает аналогичный показатель для «традиционных» клиентов банков. Как отмечает издание, в 2025 и 2024 годах разница составляла 23%, а в 2023 году – 15%.

«Ведомости» также приводят данные ПКБ и ID Collect, согласно которым средняя сумма просроченной задолженности самозанятых перед банками и МФО по итогам 10 месяцев 2025 года составила около 70 000 рублей. Для сравнения, средний долг «классических» заемщиков банков оценивается в 217 300 рублей.

Ранее сообщалось, что россияне оформляют рекордное количество кредитов в конце года.