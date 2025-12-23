На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Средний платеж самозанятых коллекторам достиг трехлетнего максимума

«Ведомости»: средний платеж самозанятых коллекторам достиг трехлетнего максимума
true
true
true
close
Пресс-служба Яндекса

Средний размер платежа, который самозанятые граждане выплачивали коллекторским агентствам в счет погашения долгов перед банками и микрофинансовыми организациями, достиг пикового значения за последние три года, составив 6870 рублей за период с января по октябрь 2025 года. Это на 9% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные ПКБ и ID Collect.

Примечательно, что средний платеж, осуществляемый самозанятыми должниками, уже третий год подряд превышает аналогичный показатель для «традиционных» клиентов банков. Как отмечает издание, в 2025 и 2024 годах разница составляла 23%, а в 2023 году – 15%.

«Ведомости» также приводят данные ПКБ и ID Collect, согласно которым средняя сумма просроченной задолженности самозанятых перед банками и МФО по итогам 10 месяцев 2025 года составила около 70 000 рублей. Для сравнения, средний долг «классических» заемщиков банков оценивается в 217 300 рублей.

Ранее сообщалось, что россияне оформляют рекордное количество кредитов в конце года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами